Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret

23.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:22

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.



Kurum amirlerinin eşlik ettiği Kaymakam Özkan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaynarca Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Karakolda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, karakolun son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Özkan, karakol ziyaretinin ardından ise üs bölgelerindeki asker ve korucuları ziyaret edip, kolaylıklar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA