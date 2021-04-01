Bulanık Kaymakam İlidi esnafı ziyaret etti
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Bulanık Kaymakam İlidi esnafı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık Kaymakam İlidi esnafı ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden İlidi, ilçenin gelişmesinde zanaatkarların önemli rol oynadığını söyledi.

Esnafa destek olmaya devam edeceklerini ifade eden İlidi, "Bileğinin hakkıyla geçimini temin eden sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızla sadece sanayi konusunda değil, ilçemizi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızı mutlu görmek bizleri de mutlu etti." dedi.

İş yeri sahipleri de desteklerinden dolayı İlidi'ye teşekkür etti.

Bulanık Kaymakam İlidi esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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