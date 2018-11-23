Kaymakam Avcı Din Görevlileri ile Bir Araya Geldi
Kilis’in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Köylerde görev yapan din görevlilerini makamında kabul etti.
Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Köylerde görev yapan din görevlilerini makamında kabul etti.
Kaymakam Avcı, İlçe Müftülüğü bünyesinde çeşitli köylerimizde görev yapan din görevlilerini makamında kabul etti.
Kaymakam Avcı, Din görevlileri ile sohbet ettikten sonra göstermiş oldukları üstün çalışmalardan dolayı başarı belgelerini takdim ettikten sonra din görevlilerinin gayretlerinin devam etmesini istedi. - KİLİS