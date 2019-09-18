Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu

18.09.2019 10:00

Kilis'in Musabeyli ilçesinde eşi ile tartıştıktan sonra evden ayrılarak kayıplara karışan yaşlı adam, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak ailesine teslim edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ile Musabeyli İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüseyinoğlu köyünde ikamet eden A.Ş.'nin kayıp olduğunu bilgisi üzerine operasyon başlattı. A.Ş'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından arazi didik didik arandı. Drone yardımı ile yeri tespit edilen A.Ş,, Hüseyinoğlu - Tahtalıkaradut köyleri arasındaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ş. ailesine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA