Kayalıklara Sıkışan Atı Afad Kurtardı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde kayalıklarda sıkışan at, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

Dün, Gürün'e bağlı Güldere köyü yakınlarındaki kayalıklara sıkışmış haldeki atı fark eden muhtar Kemal Tepe, Gürün Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Sahibi belirlenemeyen at için Gürün Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. Ekiplerin akşama kadar yaptığı çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, AFAD ekiplerinden destek istedi. Gerekli hazırlıkları yapan AFAD ekipleri, bu sabah erken saatlerde bölgeye giderek çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda sahipsiz at, sıkıştığı kayalıklardan makara sistemi kurularak çıkarıldı. Bitkin düştüğü gözlenen at, tedavi edildi. - Sivas