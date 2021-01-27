Kayakla Atlama Milli Takımı, Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor

Kayakla Atlama Milli Takımı, Erzurum'da çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Atlama Kuleleri'nde antrenmanlarını sürdüren milliler, 31 Ocak Pazar günü Almanya'da olimpiyat puanı için Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından organize edilen FIS yarışmalarına katılacak.

Frank Nejc antrenörlüğündeki kampta, milli kayakçılar Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen yer alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er