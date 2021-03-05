Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 120, Sarıkamış ve Nemrut'ta 80, Uludağ'da 76, Davraz ve Erciyes'te 70, Ovacık'ta 50, Konaklı ve Kartepe'de 47, Çambaşı'nda 46, Hesarek'te 45, Ergan'da 38, Akdağ'da 28, Yıldıztepe'de 27, Murat Dağı'nda 20, Kop Dağı'nda 19, Küpkıran 18, Hazarbaba'da 15, Zigana'da 14, Yalnızçam'da 13, Kandilli'de 8 ve Eren Dağı'nda 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: