Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

05.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:54
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 120, Sarıkamış ve Nemrut'ta 80, Uludağ'da 76, Davraz ve Erciyes'te 70, Ovacık'ta 50, Konaklı ve Kartepe'de 47, Çambaşı'nda 46, Hesarek'te 45, Ergan'da 38, Akdağ'da 28, Yıldıztepe'de 27, Murat Dağı'nda 20, Kop Dağı'nda 19, Küpkıran 18, Hazarbaba'da 15, Zigana'da 14, Yalnızçam'da 13, Kandilli'de 8 ve Eren Dağı'nda 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariKY -5 -1
PalandökenPB -13 -1
UludağAB 0 7
NemrutÇB -6 -1
SarıkamışÇB -15 -1
DavrazAB 0 11
ErciyesAB -9 4
OvacıkPB -4 6
KonaklıPB -8 0
(KY: Kar yağışlı ÇB: Çok bulutlu AB: Az bulutlu PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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