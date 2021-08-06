Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi
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Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi

Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bir kavgaya müdahale etmek isteyen polis memurunun ayağı, hareket eden otomobilin tekerinin altında kalarak ezildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bir kavgaya müdahale etmek isteyen polis memurunun ayağı, hareket eden otomobilin tekerinin altında kalarak ezildi. Yaralı olarak hastaneye nakledilen polis memurunun sağ ayağı alçıya alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Antalya Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaralıların da bulunduğu bir kavganın olduğu yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese sevk edildi. Büyüyen kavgada tarafları ayırabilmekte güçlük yaşayan polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Diğer yandan, kavgaya karıştığı düşünülen ve olay yerinden uzaklaşmak isteyen bir otomobili fark edince durdurup müdahale etmek isteyen sivil polis memuru M.Ö., araç hareket edince ayağı tekerin altında kalarak ezildi. Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde çatlak tespit edilen polis memurunun ayağı alçıya alındı. Yaşanan olay üzerine ayağından yaralanan polis memurunun sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye gelen amir ve meslektaşları da "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kavgada başından yaralanan ve karşı tarafın saldırısına uğrayarak başına tabanca kabzasıyla vurulduğunu öne süren M.B. de polis aracıyla getirildiği Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kanlar içerisinde hastane acil servisine getirdiği gurbetçi olduğu öğrenilen M.B., gazetecilerin 'ne oldu beyefendi?" sorusuna, "Bu ülkede gangsterler geziyor, gangsterler" cevabını verdi. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.L. ile A.B. de daha sonra ambulansla getirildikleri hastanedeki ayakta yapılan tedavileri sonrasında ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kavgaya müdahale eden polisin ayağını otomobil ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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