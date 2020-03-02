Kavak'tan Samsun İçin Okuma Vakti Projesi'ne destek

02.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:44

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi'ne destek verdi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Okul Müdürü Cumhur Tosun, Samsun Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına kitap bağışında bulunduklarını söyledi.

Kampanyaya, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, öğrenci ve velilerin destek verdiğini anlatan Tosun, destek veren öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: AA