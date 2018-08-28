Katırcıoğlu, AK Parti Gölcük Teşkilatını Ziyaret Etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp'i ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Katırcıoğlu, AK Parti olarak her zaman sahada olduklarını, yarın seçim varmış gibi halkın içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Partisinin Gölcük'teki başarılı çalışmalarından dolayı ilçe başkanı Alp ve teşkilatına teşekkür eden Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizin içinde bulunduğu tehlikelerin farkındayız. Ülkemizi bölme çalışmaları, ayrıştırma çalışmaları var. Ekonomik olarak ülkemize yönelik sinsi politikalar var. Bizler bu saldırılara karşı en iyi mücadele veriyoruz. Bizi kimse bölemeyecek."

AK Parti ilçe Başkanı İdris Alp de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Katırcıoğlu'na teşekkür etti.