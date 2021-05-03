En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1419761,28
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,9430731,21
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF47,0409421,09
QNB Finans Portföy Altın BYF41,5695790,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0319460,87
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0270510,87
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF792,0363240,87
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,1835010,85
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6820890,80
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0658500,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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