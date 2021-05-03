En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,141976
|1,28
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,943073
|1,21
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,040942
|1,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,569579
|0,95
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,031946
|0,87
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,027051
|0,87
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|792,036324
|0,87
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,183501
|0,85
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,682089
|0,80
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,065850
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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