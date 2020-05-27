Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031302 -0,54 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035217 -0,49 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054891 -0,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,183618 -0,31 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,328726 -0,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018106 -2,07 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,720338 -0,64 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007169 -0,13 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,751662 -0,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034820 -0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086058 -1,45 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037868 -0,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053352 -0,53 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087704 -0,45 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,587489 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088984 -0,42 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,501246 -0,31 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019611 -0,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,236693 -0,25 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,007754 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,577939 -0,43 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,988526 -0,39 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050941 -0,39 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,489249 -0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,046543 -0,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,091064 -0,42 İş Portföy Altın Fonu 0,041675 -0,41 Ak Portföy Altın Fonu 0,085823 -0,41 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036851 -0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,559512 -5,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA