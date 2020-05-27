Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031302 -0,54
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
27.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:29
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031302
|-0,54
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035217
|-0,49
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054891
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,183618
|-0,31
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,328726
|-0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018106
|-2,07
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,720338
|-0,64
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007169
|-0,13
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,751662
|-0,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034820
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086058
|-1,45
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037868
|-0,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053352
|-0,53
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087704
|-0,45
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,587489
|-0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088984
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,501246
|-0,31
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019611
|-0,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,236693
|-0,25
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,007754
|-0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,577939
|-0,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,988526
|-0,39
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050941
|-0,39
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,489249
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046543
|-0,43
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091064
|-0,42
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041675
|-0,41
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,085823
|-0,41
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,036851
|-0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,559512
|-5,96
Kaynak: AA