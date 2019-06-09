Katar: Filistinlilerin onaylayacağı herhangi bir barış planını biz de kabul edeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı basın açıklamasında, "Filistinliler için makul olan her türlü Orta Doğu barış planını kabul etmeye hazırız" dedi. Açıklamasının devamında Al Sani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülüğünde geliştirilen bir Filistin çözümünün uygulanamayacağı uyarısını da yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı, ABD ile Filistinliler arasında 'bağlantı kopukluğu' olduğunu vurgulayarak, "Pozisyonumuz sabit: Filistinlilerin onaylayacağı herhangi bir barış planını biz de kabul edeceğiz." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle