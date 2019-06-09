Katar: Filistinlilerin onaylayacağı herhangi bir barış planını biz de kabul edeceğiz
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Filistinlilerin onaylayacağı herhangi bir barış planını biz de kabul edeceğiz” dedi
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı basın açıklamasında, "Filistinliler için makul olan her türlü Orta Doğu barış planını kabul etmeye hazırız" dedi. Açıklamasının devamında Al Sani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülüğünde geliştirilen bir Filistin çözümünün uygulanamayacağı uyarısını da yaptı.
Katar Dışişleri Bakanı, ABD ile Filistinliler arasında 'bağlantı kopukluğu' olduğunu vurgulayarak, "Pozisyonumuz sabit: Filistinlilerin onaylayacağı herhangi bir barış planını biz de kabul edeceğiz." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam