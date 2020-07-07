Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebinin İsrail'in uluslararası normaları görmezden gelmesi olduğunu söyledi.

Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail
07.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:29

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebinin İsrail'in uluslararası normaları görmezden gelmesi olduğunu söyledi.

Al Sani; Libya, Yemen ve Suriye'deki krizleri görüşmek üzere bakanlar düzeyinde toplanan 9. Çin-Arap İşbirliği Forumu'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Al Sani, burada yaptığı konuşmada, "Bölgedeki barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail'in tüm uluslararası normları ve sözleşmeleri görmezden gelmesidir." dedi.

Filistin meselesinin her zaman Çin ile Arap dünyasının ortak gündeminin başında yer aldığına işaret eden Al Sani, barışın dünyanın geleceğinin ve istikrarının sağlanmasının tek yolu olduğunu ifade etti.

Dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda uluslararası ilişkilerin tüm halklar arasında işbirliği, dayanışma ve birlikte yaşama ilkesi çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi gerektiğine dikkati çeken Al Sani, Suriye, Yemen ve Libya krizlerinde de siyasi çözümün ehemmiyetini vurguladı.

Çin-Arap İşbirliği Forumu, 2004'te siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkilerde işbirliğini sağlama amacıyla kuruldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim Haber
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu Haber
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Hukukçular iptal edilen sokağa çıkma cezasını konuşuyor: Polisin kestiği koronavirüs cezaları iptal olur mu?
Hukukçular iptal edilen sokağa çıkma cezasını konuşuyor: Polisin kestiği koronavirüs cezaları iptal olur mu?
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Gündeş Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Katar: Bölgede barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 01:52:32. #1.14#
title