Katalan Liderlerden AP'ye Tepki

Katalan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin parlamentoda yapmayı planladıkları konferansı iptal etmesine tepki gösterdi.

Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ile birlikte Brüksel'de basına açıklamlarda bulundu.

Parlamentoda yapmayı planladığı konferansın iptal edilmesini eleştiren Puigdemont, "AP, Katalonya'da milyonlarca insanın onuruna yönelik saldırının ardından siyasi çözüm bulabilmeliydi." dedi.

Puigdemont, Tajani'nin AP'nin değerlerini inkar ettiği ve saygınlığını tamamen yitirdiği yorumunu yaptı.

Katalonya'nın "her zaman Avrupalı" olduğunu savunan Puigdemont, "Bunu ortaklarımıza tam olarak gösterebilmek için bağımsızlığımızı istiyoruz. Avrupa'da sınır istemiyoruz, onlardan kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

"Katalonlar, AB'nin sessizliğine anlam veremiyor"

Puigdemont, Katalan halkının büyük çoğunluğunun "AB Komisyonu'nun sessizliğine anlam veremediğini" belirterek, "Katalonya referandumu sürecindeki polis şiddeti yargıya taşınmalıdır. Bu bir isyan değildi. Katalanlar şiddeti provoke etmedi." ifadelerini kullandı.

Torra ise AP'nin Katalan liderlerin konferansını iptal etmesine ilişkin, "Avrupa iki seçilmiş Katalan temsilcinin ifade özgürlüğünü ihlal etti. AB yasalarının 11'inci maddesine aykırı davranıyorlar. AP, görüşlerini dile getirmek isteyen herkesin yuvası olmalıdır. Tajani, ideolojik ve siyasi bir karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, parlamentoda kamu düzenini tehdit etme riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle Katalan liderlerin konferansını iptal etmişti.

Kaynak: AA