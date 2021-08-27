Kastamonu'da KÖY-DES çalışmaları aralıksız sürüyor
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Kastamonu'da KÖY-DES çalışmaları aralıksız sürüyor

Kastamonu'da KÖY-DES çalışmaları aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tosya Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖY-DES) kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tosya Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖY-DES) kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tosya Kaymakamlığı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖY-DES) kapsamında ilçede çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü Merkez ve Göl Mahallesi için içme suyu çalışması başlatıldı. Devam eden çalışmaları yerinden incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Tosya Kaymakamlığımızın 2021 KÖY-DES Projeleri kapsamında Yağcılar Köyü Merkez ve Göl Mahallesi için başlattığımız içme suyu çalışmasını yerinde inceledik. Yaklaşık maliyeti 823 bin TL'yi bulan çalışma kapsamında; 50 metre uzunluğunda drenaj, 30 metreküp içme suyu deposu, 9 bin 875 metre isale hattı, yangın dolabı ve yangın hortumu, güneş enerjili tam otomatik klorlama cihazı işleri gerçekleştirilecek. Köyümüze şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da KÖY-DES çalışmaları aralıksız sürüyor
Kastamonu'da KÖY-DES çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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