KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor
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KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:33

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi etkisi altına aldı. Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgeleri de beyaz örtüye büründü.

Arpabalıkbaşı'ndan başlayarak Isırganlık Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık bakımevindeki karla mücadele ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Ekipler, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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