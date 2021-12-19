Kars'ta okullar tatil edildi - Haberler
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Kars'ta okullar tatil edildi

Kars'ta okullar tatil edildi
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi.

KARS (DHA) - KARS'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.12.2021 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır."


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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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