Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
31.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:44
Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaşar Basut idaresindeki 63 F0534 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle'de bulunan hemzemin geçitte, karşı yönden gelen Salik Sakin yönetimindeki 52 K 8093 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Sakin yaralandı.
Sürücü Sakin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan