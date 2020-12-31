Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

31.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:44
Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kars'ta hemzemin geçitte iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaşar Basut idaresindeki 63 F0534 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle'de bulunan hemzemin geçitte, karşı yönden gelen Salik Sakin yönetimindeki 52 K 8093 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Sakin yaralandı.

Sürücü Sakin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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