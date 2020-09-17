Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:16

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Kaplan
İsmail Kaplan
AA Editörü
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