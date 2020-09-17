Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
17.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:16
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karaköse köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA