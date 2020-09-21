Kars'ta at arabası devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta at arabası devrildi: 1 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir kişi yaraladı.

Kars'ta at arabası devrildi: 1 yaralı
21.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:36

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir kişi yaraladı.

Abdullah Karatoprak yönetimindeki kışlık yakacak taşıyan at arabası Sarıkamış ormanlığının İznoz mevkisindeki yolda devrildi.

Kazada yaralanan Karatoprak, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda, at arabasında da hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Adnan Menderes Fahrettin Koca Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Falay Nebahat Çehre Defne Samyeli
Spor Tisserand Okan Buruk Jimmy Durmaz Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta at arabası devrildi: 1 yaralı - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:36:35. #1.14#
title