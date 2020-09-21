Kars'ta at arabası devrildi: 1 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir kişi yaraladı.
21.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:36
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasının devrilmesi sonucu bir kişi yaraladı.
Abdullah Karatoprak yönetimindeki kışlık yakacak taşıyan at arabası Sarıkamış ormanlığının İznoz mevkisindeki yolda devrildi.
Kazada yaralanan Karatoprak, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayda, at arabasında da hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci