"Karnımda Yılan Dolaşıyor" Deyip Kendine Bıçak Saplayan Genç Can Verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ve ilacını kullanmadığı iddia edilen Şükrü K. (22), ailesine "Karnımda yılan dolaşıyor" deyince hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrolün ardından ailesiyle eve gelen Şükrü K., burada eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Annesi ve ablası gencin elinden bıçağı almaya çalışırken ellerinde kesikler oluştu. Bu sırada bıçağı karnına saplayan Şükrü K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"KARNIMDA YILAN DOLAŞIYOR" DEDİ, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay, dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve ilaçlarını kullanmayan Şükrü K., evde annesi Naciye K.'ye, "Karnımda yılan dolaşıyor" dedi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Şükrü K., kontrolden geçirildikten sonra ailesiyle evine döndü.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYIP ANNESİNE "HAKKINI HELAL ET" DEDİ

Evde Şükrü K., ailesinden kasatura türü bıçağı kendisine vermelerini istedi. Gencin ablası bıçağı vermek istemezken, annesi, Şükrü K.'nin bağırıp çağırması üzerine kızından bıçağı vermesini istedi. Şükrü K. aldığı bıçağı boğazına dayayıp annesine, "Hakkını helal et" dedi.

ANNESİ VE VE ABLASINDA KESİKLER OLUŞTU

Bu sırada annesi ve ablası Şükrü K.'den bıçağı almak için müdahale etti. Şükrü K. direnirken, anne Naciye K.'nin elinde ve çenesinde, kızının ise elinde kesikler oluştu.

BIÇAĞI KENDİ KARNINA SAPLADI

Şükrü K., anne ve ablasının engel olma çabalarına rağmen bıçağı karnına saplayarak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve kızının ellerinde oluşan kesiklere müdahale edildi.

Şükrü K.'nin intiharı aileyi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.