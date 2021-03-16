Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisi hangi gün?
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Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisi hangi gün?

16.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:48
Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisi hangi gün?

ATV'nin merakla beklenen Kardeşlerim dizisi izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Merakla beklenen Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisi hangi gün? Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek. ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisi hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Hadi yüreğim ha gayret, Hele sıkı dur hele sabret..." Başını eğme dik tut, Bu bir rüyaydı farzet..."

KARDEŞLERİM 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlanıyor.

Ömer ve Oğulcan'ın başı belada!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri…"

Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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