Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
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Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale etmek için kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale etmek için kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlara müdahale için kardeş ülke Azerbaycan'dan yardım amaçlı itfaiyeler ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayan Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 adet itfaiye aracı klakson ve sirenlerle Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye'ye girdikleri andan itibaren ise Artvin ve Rize'de sahil yolu boyunca vatandaşlar gelen itfaiye ekiplerini sevgi gösterileriyle karşıladı. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin geçme anını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada kardeşlik ifadeleriyle paylaşmak için yarıştı. - RİZE

Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor
Kardeş ülke Azerbaycan'dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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