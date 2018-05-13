Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti, Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu kesimde Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerindeki Karapınar şehir geçişi alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten sağlanıyor.

Aksaray-Ulukışla yolunun 19-20. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.