Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti, Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu kesimde Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Konya-Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerindeki Karapınar şehir geçişi alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten sağlanıyor.
Aksaray-Ulukışla yolunun 19-20. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.