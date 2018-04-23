Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı Kesimi 15-17. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
İstanbul - İzmit devlet yolunun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılacak. Ulaşıma, tek yönden gidiş geliş sağlanıyor.
Selçuk - Aydın il sınırı yolunun 26-39. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan sağlanıyor.
Çankırı - Kalecik - Kırıkkale yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma karşı yönden Kalecik - Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu devlet yolunun 22-24. kilometreleri arasındaki Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.