Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı Kesimi 15-17. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

İstanbul - İzmit devlet yolunun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılacak. Ulaşıma, tek yönden gidiş geliş sağlanıyor.

Selçuk - Aydın il sınırı yolunun 26-39. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.



Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan sağlanıyor.



Çankırı - Kalecik - Kırıkkale yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale - Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma karşı yönden Kalecik - Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.



Erdemli-Silifke-Taşucu devlet yolunun 22-24. kilometreleri arasındaki Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.