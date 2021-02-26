Karatede 3. Kademe Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da düzenlenecek
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Karatede 3. Kademe Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da düzenlenecek

26.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:12
Karatede 3. Kademe Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da düzenlenecek

Karatede 3. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da düzenlenecek.

Karatede 3. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 02-10 Mart tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Kamp Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitime başvurular, "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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