Karatede 3. Kademe Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da düzenlenecek

Karatede 3. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 02-10 Mart tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Kamp Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitime başvurular, "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu