Karatede 3. Kademe Antrenörlük Eğitimi İstanbul'da düzenlenecek
26.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:12
Karatede 3. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da düzenlenecek.
Karatede 3. Kademe Uygulamalı Antrenörlük Eğitimi, İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eğitim, 02-10 Mart tarihlerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.
Bahçelievler Kamp Eğitim Merkezi'nde verilecek eğitime başvurular, "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu