Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Zembilli Mahallesi 714. Sokak'ta, İsmail Ö'yü silahla yaralayıp kaçan Cansu A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Cansu A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karaman'da 15 Kasım'da İsmail Ö. (31) ile Cansu A. henüz bilinmeyen nedenle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Cansu A, İsmail Ö'yü silahla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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