Karaman'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

06.09.2019 10:16

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik trafik eğitim semineri verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezindeki seminerde, eğitimin ana ögesinin ve baş öznesinin insan olduğunu belirtti.



Okul içi ve dışında öğretmenlerin örnek olarak ortaya koyacağı bilinç ile tavrın çok önemli olduğunu ifade eden Kurt, şunları kaydetti:



"Küçük ihmallerin büyük toplumsal bedellere dönüştüğünü şerit ihlallerinin, sinyal vermemenin, kemer takmamanın yol açtığı kaza ve kayıpları düşündüğümüzde görebiliriz. Sizlerle yetişen öğrencilerimiz, trafiği ve kendisini tehlikeye atmamak için yaya geçidinden veya üst geçitten geçecek, ya da sizinle yetişen öğrencilerimiz sürücü koltuğuna oturduğunda size ve çocuklarımıza, topluma zarar vermeden, kişiyi tehlikeye atmadan araç kullanmayı öğrenecek."



Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Necati Tuğrul tarafından verilen eğitim seminerinde, anasınıfı ve sınıf öğretmenlerine trafik eğitimi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA