Karaman'da "Halk Günü" toplantısı yapıldı

22.10.2019 14:40

Karaman Valiliği tarafından her ay düzenlenen "Halk Günü" buluşmalarının ekim ayı toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Vali Meral, vatandaşların isteklerini dile getirdiği halk günü toplantısında gelen vatandaşlarla tek tek görüşerek taleplerini dinledi, gelen taleplerin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak çözümü için ilgili mercilerin titizlikle takip edeceğini dile getirdi.

Valilik binasındaki toplantıda, Karaman Valisi Fahri Meral'in yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün temsilcileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA