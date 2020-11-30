Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
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Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı

30.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:58

Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı Karaman'da bir kadın, kavgalı olduğu komşusu tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı

KARAMAN - Karaman'da bir kadın, kavgalı olduğu komşusu tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, C.P.kaldırımda karşılaştığı kavgalı olduğu komşusu D.B. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P. yanında taşıdığı bıçakla D.B.'yi kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Polis, olaydan sonra kaçan C.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı
Karaman'da bir kadın komşusu tarafından bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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