Karacabey'de yeşil seferberlik
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Karacabey'de yeşil seferberlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacabey'de yeşil seferberlik

Karacabey Belediyesi, ilçenin sosyal ve estetik alanlarında düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, ilçenin sosyal ve estetik alanlarında düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, İmaret Parkı'nda yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özkan, ilçenin dört bir yanında yeşil ve sosyal alanların önemine vurgu yaparak, modern kentlerin olmazsa olmazı olan parklarda titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Özkan, "Ekiplerimiz, şehrin dört yanında vatandaşlarımız için bir yandan yeşil alan oluşturarak mahallelerimizin nefes alması için çalışırken, diğer yandan bu parklar içerisinde sosyal alanlar da oluşturarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor. Pek çok parkımızda bulunan sportif aletler ve çocuk oyun gruplarının yanı sıra estetik kaygıyla da şehrimizle bütünleşik parklara imza atıyoruz" dedi.

Eski adliye lojmanlarının olduğu metruk binayı da yıkarak, bölge halkı için son derece kullanışlı bir park haline getirdiklerini kaydeden Başkan Özkan, "Bu yıl yine, birçok mahallemizde yeni sosyal ve yeşil alanlarla birlikte düzenleme ve yenileme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her yönüyle daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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