Karacabey'de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
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Karacabey'de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Karacabey'de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezinde alt yapı inşaatı dolayısıyla kazılan yollardaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezinde alt yapı inşaatı dolayısıyla kazılan yollardaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Özkan, vatandaşlarla da yaptığı sohbette çalışmalardan dolayı biraz daha sabretmelerini isteyerek, bittiğinde sadece onların değil çocuklarının, hatta torunlarının bile bu alt yapıyı kullanabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, kazılan sokaklarda alt yapısı biten bölgelerin asfaltlanarak yeniden kapatıldığını söyledi. Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devletin katkılarıyla ilçenin müzmin bir meselesinin sona erdirildiğini belirten Başkan Ali Özkan, bir yandan elektrik hatlarının yer altına alındığını, diğer yandan içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve yakında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının da onarılacağını belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın en büyük şikayeti yoldu. Alt yapı çalışmalarının elzem olduğunun, gelecek adına yapılan yatırımlar olduğunun vatandaşımız da farkında. Bir insanın ortalama ömrü kadar hizmet verecek yatırımlar yapılıyor. Bu yapılan çalışmalardan şu anda yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ve torunları da istifade edebilecek. Dolayısıyla çalışmalardan dolayı yaşanan bu geçici sıkıntıya karşı vatandaşlarımızdan bir miktar daha sabretmelerini bekliyoruz. Her şey daha güzel bir Karacabey için" dedi. - BURSA

Karacabey'de alt yapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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