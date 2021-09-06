Karabük'te tır sürücüsü aracında ölü bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.
Yenice-Karabük kara yolu ilçe çıkışında park halinde duran tırı gören sürücüler, polise haber verdi.
Tırı kontrol eden polis, sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ferdi Kıranoğlu (39) olduğu tespit edilen sürücünün öldüğünü belirledi.
Sürücünün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler