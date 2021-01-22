Karabük'te terör propagandası iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
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Karabük'te terör propagandası iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

22.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:18
Karabük'te terör propagandası iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Karabük'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.E. (30), karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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