Karabük'te terör propagandası iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
22.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:18
Karabük'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli H.E. (30), karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler