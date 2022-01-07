Karabük'te izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacapınar köyünün kırsal kesiminde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda kazıda kullanılan dedektör ve kumandası, 5 metre uzunluğunda kablo düzenekli kamera, kamera düzenekli uzaktan kumandalı araba, kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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