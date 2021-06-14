Karabük'te ilk 5 ayda 1080 konut satıldı
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Karabük'te ilk 5 ayda 1080 konut satıldı

Karabük'te ilk 5 ayda 1080 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Mayıs ayında 147 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2021 yılının Mayıs ayında 147 konut satışı yapıldı. Kent genelinde ilk 5 ayda ise toplam 1080 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Mayıs ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Mayıs ayında 147 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 147 konuttan 22'si ilk satış, 125'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirilirken, ilk 5 aydaki konut satışı ise 1080 olarak kayıtlara geçti. İlk 5 aylık verilerde satışı yapılan 1080 konuttan 249'u ilk satış, 831'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak'ta Mayıs ayında 89'u ilk satış, 158'i de ikinci el satış olmak üzere toplam 242 konut satılırken, Bartın'da ise 45'i ilk, 60'ı ikinci el olmak üzere 105 konut satışı gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karabük'te ilk 5 ayda 1080 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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