Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı - Haberler
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Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı

Karabük'te 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol ve Voleybol takımlarının sporcuları çevredeki çöpleri topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, etkinliğe katılan sporcuları, antrenörleri ve gönüllü gençleri tebrik etti.

Etkinlikler kapsamında Safranbolu Stadı'nda Türk Kızılay gönüllüleri ile farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı

Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı

Karabük'te Dünya Gönüllüler Günü'nde çevre temizliği yapıldı

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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