Karabük'te antik kentte izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Karabük'te antik kentte izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te antik kentte izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kimistene Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kimistene Antik Kenti'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deresemail köyü yakınlarında devriye görevi sırasında antik kentte haraketlilik fark etti.

Ekipler, E.Y. (46), M.Y. (50), E.E. (47), M.G. (44), Y.Ü. (28) ve Y.D'yi (37) izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, kazıda kullanılan jeneratör, hilti ve 12 muhtelif kazı malzemesi bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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