Karaaslan, Karaduman'ı Tebrik Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Karaduman'ı tebrik etti.

Karaaslan yaptığı açıklamada, "Yeni Türkiye vizyonu için çalışan, üreten ve milletine hizmet eden AK Parti; ortak hedeflerimiz doğrultusunda kendini durmaksızın yenileyerek her gün bir önceki günden daha fazla gayret göstermektedir. AK Parti Samsun Gençlik Kollarında yetişen, partimizin çeşitli kademelerinde görev alan ve AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Karaduman ile 2023 hedefleri doğrultusunda hep birlikte Samsun'da milletimizin gönlünde yer almaya ve halkımızın sevgisine mazhar olmaya devam edeceğiz. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na Hakan Karaduman'ın atanması nedeniyle kendisini tebrik ediyor, Samsun ilimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, "AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda bayrağı devreden Muharrem Göksel ve ekibine de Samsun'da göreve geldikleri günden itibaren azim ve kararlılıkla yürüttükleri tüm çalışmaları için canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN