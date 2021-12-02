Kara yollarında durum - Haberler
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Kara yollarında durum

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 34-45. kilometrelerinde köprü ön germeli kiriş montajı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler D100 yoluna yönlendirilecek ve TEM Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabilecek. D100 yolundan gelenlere TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan Ankara yönüne katılım kapalı olacak, İstanbul yönüne katılım ise açık tutulacak.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerindeki Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Yazıhan-Malatya yolunun 24-29. kilometrelerinde (Boztepe Barajı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ve 38-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-İkizdere yolunun 36-37. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Suşehri-Gölova yolunun 11-13. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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