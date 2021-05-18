Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki ayrım kolunda köprü onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun ayrım kolu trafiğe kapatılarak, Ankara ve Konya istikametlerinde ulaşım Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-40. kilometrelerinde (Başçeşme-Bozkurt kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın çevre yolu) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas ayrımı-Direkli-Bedirli yolunun 17-19. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-47. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır