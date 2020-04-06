Kara yollarında durum Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları (köprülü kavşak) dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde Havalimanı Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde (Kaşüstü Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA