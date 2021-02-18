Kar yağışı
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Kar yağışı

18.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:46

Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler

Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler

Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar yağışı nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti.

Kar yağışının ardından kent merkezindeki Göletli Parkı'ın beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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