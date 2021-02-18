Kar yağışı

Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz

Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler

Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler

Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar yağışı nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti.

Kar yağışının ardından kent merkezindeki Göletli Parkı'ın beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım