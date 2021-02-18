Kar yağışı
Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Gece etkili olan kar yağışından genel görüntüler
Sabah saatlerinden etkili olan kar yağışından görüntüler
Belediye kar temizle çalışmalarından görüntüler MUŞ - Etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar yağışı nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti.
Kar yağışının ardından kent merkezindeki Göletli Parkı'ın beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım