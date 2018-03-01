Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Suşehri'nde 1, Doğanşar'da 2, Şarkışla'da 5 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kent merkezinde ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hafik ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Köylerde kadınlar, evlerinin çatılarında biriken karı temizledi ve sırtlarında taşıdıkları yemleri karlı yollarda ilerleyerek hayvanlarına götürdü.

İl Özel İdare ekipleri, Hafik-Doğanşar karayolunda kar küreme çalışması yaptı.

İlçedeki Pusat Özen barajı içinde kalan minarede, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.