Kar Ankara'nın kapısına dayandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar Ankara'nın kapısına dayandı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Kar Ankara'nın kapısına dayandı Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkiinde kar yağışı etkili olurken, sürücüler ise cep telefonları ile bol fotoğraf çektirdi.

ANKARA (İHA) - Kar Ankara'nın kapısına dayandı

BOLU - Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkiinde kar yağışı etkili olurken, sürücüler ise cep telefonları ile bol fotoğraf çektirdi.

Ankara ile Bolu sınırında yer alan Cankurtaran bölgesinde başlayan ve etkili olan yağışta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin de hazır beklediği bölgede yağışlar devam ederken, bazı sürücüler ise, karın güzelliği karşısında bol bol fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Çam ağaçlarının da beyaz örtüyle kaplandığı yol güzergahında kar yağışının devam edeceğinden sürücülerin dikkatli olunması istendi.

Kar Ankara'nın kapısına dayandı

Kar Ankara'nın kapısına dayandı

Kar Ankara'nın kapısına dayandı

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de...

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title