ANKARA (İHA) - Kar Ankara'nın kapısına dayandı

BOLU - Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkiinde kar yağışı etkili olurken, sürücüler ise cep telefonları ile bol fotoğraf çektirdi.

Ankara ile Bolu sınırında yer alan Cankurtaran bölgesinde başlayan ve etkili olan yağışta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerinin de hazır beklediği bölgede yağışlar devam ederken, bazı sürücüler ise, karın güzelliği karşısında bol bol fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Çam ağaçlarının da beyaz örtüyle kaplandığı yol güzergahında kar yağışının devam edeceğinden sürücülerin dikkatli olunması istendi.