Kapkaç anı kamerada
Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.
Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.
Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kapkaççı, Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - GAZİANTEP