Kapkaç anı kamerada
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Kapkaç anı kamerada

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.

09.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:10
Kapkaç anı kamerada

'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.


Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kapkaççı, Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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