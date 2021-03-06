Kapadokya'da 'normalleşme' yoğunluğu

Kapadokya'da 'normalleşme' yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, hafta sonu sokak kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte yoğunluk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasının kaldırıldığı hafta sonunda Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Özellikle yerli turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, restoran, kafeterya gibi işletmeler ile otellerde de hissedilir orandaki artışlar dikkat çekti. Ziyaretçi sayısının artması bölgedeki turizm işletmecileri ile esnafın da yüzünü güldürdü.Halı ve kilim satıcısı Sedat İkman, haftalardan beri Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle uzunca bir zamandan bu yana kapalıydık. İlk kez bugün hafta sonu olarak iş yerimizi açtık. Yüzde 30-40 oranında bir artış var. Bölgeye gelen turistler genellikle hafta sonunu değerlendiren yerli turist grupları, diğer yanda Romanya, Belarus, Ukrayna, Rusya ve özellikle Balkan ülkelerinden bir talep var" diye konuştu. Belarus'dan gelen Yury Shılgaev de, "3 günlüğüne Kapadokya'ya geldik. Türkiye'nin değişik şehirlerini de gezdim; ancak Kapadokya daha fazla hoşumuza gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER