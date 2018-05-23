Kanal D Yönetimi Beyaz Show'un Yayın Hayatına Devam Ettiğini Açıkladı

Yaptığı şov programıyla milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Beyazıt Öztürk'ün, yıllardır sunduğu Beyaz Show programına son verildiği haberleri asılsız çıktı.

HABERLERİ YALANLADILAR

Kanal D, UçanKuş'a yaptığı resmi açıklamasında Beyazıt Öztürk'ün Kanal D'den ayrıldığı haberlerini resmen yalanladı. Yapılan açıklamada konu hakkında şunlar söylendi: "Son günlerde Beyazıt Öztürk'ün Kanal D den ayrıldığına dair çıkan haberler asılsızdır. 22 yıldır ekran yüzümüz olan Beyazıt Öztürk ile bundan sonrası için de görüşmelerimiz devam etmektedir"

"BEYAZ SHOW DEFTERİ KAPANDI" DEMİŞTİ

HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanan Kanal D'nin 22 yıldır devam eden Beyaz Show'u yayından kaldırmaya karar verdiğini "Beyaz Show defteri kapandı" başlıklı bir yazıyla duyurmuştu.