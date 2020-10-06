Kanada nerededir? Kanada hangi kıtadadır? Kanada 'a ulaşım nasıl sağlanmalıdır? Kanada en meşhur yeri neresidir? Kanada nüfusu nedir?

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Kanada Kuzey Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir. Kanada başkenti neresidir? Kanada tarihi yerleri neresidir? Kanada şehirleri nelerdir? Kanada nüfusu kaç milyondur?

KANADA NEREDEDİR?

Kanada veya resmi adıyla Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak sınırı dünyanın en uzun kara sınırını oluşturur.

KANADA'NIN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Buna rağmen Birleşik Krallık'ın hala birer parçası konumundadır. Aynı zamanda ülke, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Kanada'nın başkenti Ottawa'dır. Ülke, hem Frankofon, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

KANADA NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? TARİHİ NEDİR?

Kanada, Aborjinlerin binlerce yıldır yaşadığı bir alan olmuştur. 15. yüzyıl sonlarında, İngiliz ve Fransız kolonileri Atlantik kıyısı civarlarında ilk kolonilerini kurmaya başladılar. Bölge daha sonralarında ise tamamen İngilizlerin kontrolüne girmiştir. Ancak Birleşik Krallık, başta Kuzey Amerika kıtası olmak üzere, bugünkü Kanada'yı da oluşturan topraklardaki gücünü, çeşitli savaşlarla, 18. yüzyılın sonlarından itibaren kaybetmiştir.

KANADA'YA GİTMEK İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Kanada, ülkeye seyahat etmek isteyen T.C vatandaşlarından vize istemektedir. Kanada seyahat sebebine göre tek girişli veya çok girişli vize verebilmektedir. Tek giriş vizesi, Kanada'ya seyahat eden kişilere sadece bir giriş hakkı vermektedir. Çoklu vize sahibi kişilere ise 6 ayı geçmemek üzere istediği kadar, giriş çıkış yapma hakkı tanınmaktadır. Çoklu giriş vizesi pasaport geçerlilik sürenize göre, en fazla 10 yıla kadar düzenlenebilir.

KANADA'NIN İKLİMİ NEDİR?

Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar ve bunun yanı sıra Rocky Dağları'ndaki tundra hakimdir. Nüfusun beşte dördü güney sınırına yakın yaşamaktadır. Kanada'da zaman genellikle soğuk ya da çok ciddi kış soğuklarıyla geçer, ancak Kanada'nın güneyindeki alanlar yaz aylarında bir o kadar da sıcak olur.

KANADA'NIN ŞEHİRLERİ HANGİLERİDİR?

- Toronto

- Vancouver

- Montreal

- Ottava

- Calgary

- Halifax

- Victoria

- Edmonton

- Winnipeg

- Brampton

- Hamilton

- Sarnia

- St John's

- Missisauga

- Charlottetown

- Gatineau

- Laval

- Sault Ste Marie

- Guelph

- Yellowknife

- Oshawa

- Kelowna

- Niagara Falls

- Abbotsford

- Trois Rivieres

- Regina

- Sherbrooke

- Whitehorse

- Frederiction

- North Bay

- Saskatoon

- Kitchener

- Coquitlam

- Thunder Bay

- St Catharines

- Greater Sudbury

- Waterloo

- Moncton

- Surrey

- Iqaluit

- Burlington

- Vaughan

- Pickering

- Burnaby

- La Sarre

- Rimouski

- Rouyn Noranda

- Terrebonne

- Barrie

- Nanaimo

- Kamloops